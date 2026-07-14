Социальная эффективность — ключ к успеху

Такие результаты стали возможными благодаря последовательной реализации комплекса мероприятий, направленных на заботу о нефтяниках и их семьях. Все сотрудники КНПЗ имеют широкий социальный пакет: получают лечение в рамках программ добровольного медицинского страхования, путёвки в российские здравницы для себя и своих детей и другое.