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В Омской области подсчитали долги по зарплате

Труд более 70 омичей оплачивался «в конверте».

Источник: Аргументы и факты

Более двух тысяч нарушений закона в сфере оплаты труда зафиксировали прокуроры Омской области в первом полугодии текущего года. К ответственности привлечено 300 должностных лиц, возбуждено 5 уголовных дел.

Общая задолженность по зарплатам в регионе на июль составила 30,7 млн руб. Прокурорам удалось добиться погашения по долгам почти 17 млн, восстановив права 470 омичей. Более 2 млн руб. — это долги в муниципальных организациях ЖКХ на территории районов области.

Проверки также показали, что более 70 работников получали «серые зарплаты», поскольку с ними не оформляли трудовые отношения.

Ранее мы писали, что с начала года вступили в силу изменения в Налоговый кодекс. Омские компании начали платить новые налоги за директоров.