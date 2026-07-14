В Омской области подсчитали долги по зарплате

Общая задолженность по зарплатам в регионе на июль составила 30,7 млн руб. Прокурорам удалось добиться погашения по долгам почти 17 млн, восстановив права 470 омичей. Более 2 млн руб. — это долги в муниципальных организациях ЖКХ на территории районов области.