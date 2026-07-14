РОАД: в июле поток клиентов в автосалоны упал на 20% из-за бензина

«Запасы электромобилей в наличии у дилеров уменьшились, потому что поставка такого автомобиля из-за рубежа к нашему дилеру в среднем занимает 6 месяцев. В месяц в России продается около 1 тыс. электромобилей, на складах у дилеров есть немного больше — примерно 1,2 тыс. машин. Но такого запаса, чтобы обеспечить скачок роста рынка электромобилей, в ближайшие 2−3 месяца не будет», — заключил Подщеколдин.