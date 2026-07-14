РОАД: в июле поток клиентов в автосалоны упал на 20% из-за бензина

Из-за проблем с топливом на АЗС россияне стали покупать меньше автомобилей, рассказали «Газете.Ru» опрошенные автодилеры и эксперты. Спрос частично переориентировался с бензиновых на дизельные и электрические автомобили. О том, как перебои с топливом отразились на российском авторынке, — в материале «Газеты.Ru».
О падении потока посетителей в российских автосалонах на фоне перебоев с поставками топлива на АЗС рассказал «Газете.Ru» президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин.
"Люди взяли паузу и смотрят, что будет происходить. В этой обстановке бежать покупать автомобили они не будут.
Мы наблюдаем снижение трафика в автосалонах:
летом клиентов всегда меньше, но в этом году снижение более существенное — на 20−30% по сравнению с прошлым месяцем и на 15−20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", — рассказал Подщеколдин.
В надежде, что ситуация с бензином улучшится, некоторые россияне отложили покупку автомобиля на август-сентябрь, считает Подщеколдин. По словам главы РОАД, из-за проблем с топливом на АЗС сложности возникли и у самих дилеров: заправка автовозов, транспорта, тестовых машин стала труднее.
Продажи снижаются.
Гендиректор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков отметил, что по итогам 28-й недели (6 — 12 июля) 2026 года продажи новых автомобилей в России снизились более чем на 16% в сравнении с предыдущей неделей (29 июня — 5 июля), до 25,9 тыс. машин.
По мнению Целикова, проблемы с топливом в различных регионах повлияют на авторынок во втором полугодии 2026 года, и продлится это влияние ровно столько, сколько продлится нынешняя ситуация с бензином на АЗС.
"Россияне, конечно, полностью не перестанут покупать новые автомобили, но думаю, что временно спрос снизится. И это будет зависеть от глубины топливного кризиса:
чем дольше и глубже он будет, тем сильнее отразится на авторынке",
— рассуждает Целиков в беседе с «Газетой.Ru».
Сколько это продлится.
Дефицит бензина в России из-за атак беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы признал на прошлой неделе вице-премьер России Александр Новак.
Он заверил, что в целом мощностей по переработке нефти в стране достаточно и Россия экспортирует топливо. Однако для стабилизации текущей ситуации власти временно запретили экспорт дизеля и бензина.
Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских ожидает, что активная фаза топливного кризиса будет преодолена до сентября.
«Считаю, что кризис, активная его фаза, кончится гораздо раньше 1 сентября. Я не могу сказать вам — завтра или послезавтра, но считаю, что это вопрос буквально нескольких недель», — приводит его слова RTVI.
Спрос вырос, но машин не хватает.
Из-за перебоев с бензином в России вырос спрос на дизельные машины, электромобили и гибриды, но предложение в этих сегментах рынка недостаточное, указал гендиректор «Автостата».
"Гибрид в России — дорогой автомобиль, и на нашем рынке такие машины занимают не более 10%.
Среди массовых машин в ценовом сегменте 2,5−3 млн рублей на рынке новых автомобилей предложения просто нет.
Электрокары составляют менее 1% объема рынка, и рост спроса в этом сегменте несильно сказывается на ситуации в целом. Спрос вырос и на гибриды, и на электромобили, и на переоборудование на газ, но предложение недостаточное", — заключил Целиков.
Россияне на фоне проблем с бензином начали больше интересоваться покупкой дизельных машин и электромобилей, соглашается с Целиковым глава РОАД Подщеколдин. При этом спрос на электрокары в России сдерживают проблемы с общедоступными зарядными станциями и дороговизна самих машин, а предложение дизельных легковых автомобилей у официально представленных в стране китайских брендов весьма ограничено, констатирует он.
«Запасы электромобилей в наличии у дилеров уменьшились, потому что поставка такого автомобиля из-за рубежа к нашему дилеру в среднем занимает 6 месяцев. В месяц в России продается около 1 тыс. электромобилей, на складах у дилеров есть немного больше — примерно 1,2 тыс. машин. Но такого запаса, чтобы обеспечить скачок роста рынка электромобилей, в ближайшие 2−3 месяца не будет», — заключил Подщеколдин.
Рост интереса к альтернативным типам двигателей пока не трансформировался в реальный рост продаж, сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе групп компаний «Автодом» и «Автоспеццентр».
"Покупатели стали чаще обращать внимание на расход топлива, запас хода и гибридные технологии,
однако это влияет скорее на критерии выбора конкретной модели, чем на сам факт покупки. Более существенное влияние на рынок продолжают оказывать ставки утильсбора, ключевая ставка Центробанка, курсы валют и инфляция«, — сообщила “Газете.Ru” директор по коммуникациям “Автодома” и “Автоспеццентра” Анна Уткина.
Изменение структуры рынка в 2026 году вероятно, но оно будет носить ограниченный характер. Ограничения на продажу топлива способствует росту интереса покупателей к электромобилям и гибридам. В июне продажи подключаемых гибридов выросли в 2,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, указала она.