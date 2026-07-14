Скидку на покупку электромобилей и гибридов могут сократить с 35% до 10%

Минпромторг обсуждает корректировку программ льготного автокредитования и лизинга для электромобилей и гибридов, узнал «Ъ». Ведомство рассматривает снижение субсидируемой государством скидки с 35% до 10%, но не более 500 тыс. руб. Сейчас при покупке российских NEV-автомобилей в кредит или лизинг государство субсидирует до 35% от цены, но не более 925 тыс. руб. При этом обсуждается возможность сохранения скидки в 35% именно для высоколокализованных моделей, а остальные электромобили и гибриды российского производства смогут рассчитывать на базовые условия (скидка от 10% в зависимости от категории заемщика).