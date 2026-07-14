О трехдневной рабочей неделе в конце 2026 года напомнили нижегородцам

В конце 2026 года россиян ожидает укороченная рабочая неделя: трудиться придётся лишь три дня. Такую информацию распространило агентство РИА Новости со ссылкой на заявление сенатора Айрата Гибатдинова.
Согласно утверждённому производственному календарю, рабочие дни выпадут на 28−30 декабря, а уже 31 декабря граждане смогут уйти на каникулы. Нерабочий статус последнего дня года обеспечен за счёт переноса выходного с 4 января — это даст возможность спокойно подготовиться к празднику, не отвлекаясь на трудовые обязанности.
Праздничный период охватит промежуток с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года включительно. К исполнению рабочих обязанностей россияне приступят после окончания каникул.
Ранее Нижегородская область вошла в лидеры по скорости трудоустройства.