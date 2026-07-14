Нацбанк понизил курс доллара и курс евро на 14 июля

Национальный банк изменил курсы валют на 14 июля, вторник. В итоге курс доллара, курс евро и курс российского рубля стали ниже.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
Так, на вторник, 14 июля, Национальным банком установлены такие курсы валют: 1 доллар США равен 2,8640 белорусского рубля, 1 евро — 3,2737 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,7336 белорусского рубля.
В соотношении с валютными курсами, действовавшими в понедельник, 13 июля, курс доллара, курс евро и курс российского рубля уменьшились во вторник, 14 июля. Заметнее в сторону понижения изменился курс российского рубля.
В денежном выражении курс доллара стал ниже на 0,0056 белрубля, курс евро уменьшился на 0,0060 белрубля, а курс российского рубля снизился на 0,0136 белрубля.
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