Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нацбанк понизил курс доллара и курс евро на 14 июля

Нацбанк уменьшил курс евро, курс доллара и курс российского рубля на 14 июля, вторник.

Источник: Комсомольская правда

Национальный банк изменил курсы валют на 14 июля, вторник. В итоге курс доллара, курс евро и курс российского рубля стали ниже.

Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.

Так, на вторник, 14 июля, Национальным банком установлены такие курсы валют: 1 доллар США равен 2,8640 белорусского рубля, 1 евро — 3,2737 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,7336 белорусского рубля.

В соотношении с валютными курсами, действовавшими в понедельник, 13 июля, курс доллара, курс евро и курс российского рубля уменьшились во вторник, 14 июля. Заметнее в сторону понижения изменился курс российского рубля.

В денежном выражении курс доллара стал ниже на 0,0056 белрубля, курс евро уменьшился на 0,0060 белрубля, а курс российского рубля снизился на 0,0136 белрубля.

А еще президент Беларуси назвал товар, на который у поляков заоблачные цены.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше