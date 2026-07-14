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Казахстан намерен увеличить экспорт сельхозпродукции

Заместитель премьер-министра — министр национальной экономики Серик Жумангарин 14 июля на заседании правительства рассказал, как меняется сельское хозяйство Казахстана и на сколько страна планирует увеличить экспорт продукции АПК, передает корреспондент Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Жумангарин заявил, что сельское хозяйство и АПК становятся одним из драйверов экономики, а рост производства в сельском хозяйстве ускорился с 3,6% в январе-мае текущего года до 4,4%.

«Наибольший рост отмечается в Туркестанской, Костанайской и Павлодарской областях. На сегодня проблемы, которые имелись в растениеводстве в прошлые годы, практически решены. Растениеводство постепенно стало более диверсифицированной и механизированной отраслью. Растут объемы экспорта и расширяется номенклатура поставляемой за рубеж продукции. По итогам января — апреля текущего года экспорт продукции АПК составил 3 млрд долларов. Это на 36% выше показателя аналогичного периода прошлого года», — озвучил он.

Он отметил, что по итогам года ожидается увеличение экспорта до 7,2 млрд долларов.

Ранее стало известно, что в Казахстане подготовили более 230 новых промышленных проектов.