Казахстан намерен увеличить экспорт сельхозпродукции

Жумангарин заявил, что сельское хозяйство и АПК становятся одним из драйверов экономики, а рост производства в сельском хозяйстве ускорился с 3,6% в январе-мае текущего года до 4,4%.
«Наибольший рост отмечается в Туркестанской, Костанайской и Павлодарской областях. На сегодня проблемы, которые имелись в растениеводстве в прошлые годы, практически решены. Растениеводство постепенно стало более диверсифицированной и механизированной отраслью. Растут объемы экспорта и расширяется номенклатура поставляемой за рубеж продукции. По итогам января — апреля текущего года экспорт продукции АПК составил 3 млрд долларов. Это на 36% выше показателя аналогичного периода прошлого года», — озвучил он.
Он отметил, что по итогам года ожидается увеличение экспорта до 7,2 млрд долларов.
Ранее стало известно, что в Казахстане подготовили более 230 новых промышленных проектов.