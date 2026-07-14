Казахстан намерен увеличить экспорт сельхозпродукции

«Наибольший рост отмечается в Туркестанской, Костанайской и Павлодарской областях. На сегодня проблемы, которые имелись в растениеводстве в прошлые годы, практически решены. Растениеводство постепенно стало более диверсифицированной и механизированной отраслью. Растут объемы экспорта и расширяется номенклатура поставляемой за рубеж продукции. По итогам января — апреля текущего года экспорт продукции АПК составил 3 млрд долларов. Это на 36% выше показателя аналогичного периода прошлого года», — озвучил он.