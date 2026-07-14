США рекордно увеличили импорт российской газировки

В мае США нарастили закупки сладкой газировки из России до исторического максимума. Сумма импорта составила рекордные 491,5 тысячи долларов, что в 3,4 раза больше апрельского показателя в 144,9 тысячи долларов. Такие выводы следуют из расчетов РИА Новости, сделанных на основе данных американской статслужбы.