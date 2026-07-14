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США рекордно увеличили импорт российской газировки

Поставки сладкой газировки в США из России в мае выросли до 500 тысяч долларов.

Источник: Комсомольская правда

В мае США нарастили закупки сладкой газировки из России до исторического максимума. Сумма импорта составила рекордные 491,5 тысячи долларов, что в 3,4 раза больше апрельского показателя в 144,9 тысячи долларов. Такие выводы следуют из расчетов РИА Новости, сделанных на основе данных американской статслужбы.

Подобный объем закупок стал абсолютным рекордом за всю современную историю наблюдений, ведущуюся ведомством с 2003 года.

Параллельно в США зафиксирован рост спроса и на российскую минеральную воду. В мае ее ввоз увеличился до 171,9 тысячи долларов против 110,3 тысячи в апреле. Вопреки внешнеполитическому фону, интерес американского бизнеса к российским безалкогольным напиткам заметно укрепился.

Напомним, в прошлом году США значительно увеличили поставки российских медицинских приборов, в четыре раза превысив прежние объемы. Также возросли закупки российских ветеринарных систем.

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