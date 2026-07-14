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Мурал, посвящённый архитектору Витольду Непокойчицкому, станет подарком норильчанам ко Дню города

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 17 июля Норильск отметит День рождение. Одним из подарков заполярному городу станет новый мурал, посвящённый Витольду Станиславовичу Непокойчицкому — архитектору, определившему местоположение будущего города, составившему первый генплан и сформировавшему архитектурный облик исторической части современного Норильска.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 17 июля Норильск отметит День рождение. Одним из подарков заполярному городу станет новый мурал, посвящённый Витольду Станиславовичу Непокойчицкому — архитектору, определившему местоположение будущего города, составившему первый генплан и сформировавшему архитектурный облик исторической части современного Норильска.

Историю архитектуры и строительства Норильска можно будет «прочитать» на торцовом фасаде дома по улице Кирова № 7/10.

Витольд Непокойчицкий приехал в Норильск в 1939 году и до 1973 года работал в проектной организации Норильского комбината ведущим архитектором по жилищному и гражданскому строительству, а затем главным архитектором проекта города.

Художественный проект реализуют Агентство развития Норильска и администрация города при поддержке «Норникеля». Идею создания объекта монументального искусства поддержали жители многоэтажки.

Комментирую создание нового мурала, директор Агентства развития Норильска Максим Миронов подчеркнул, что в заполярном городе сложилась добрая традиция Агентства развития Норильска, администрации города и компании «Норникель» ко Дню города и Дню металлурга преображать фасады домов.

«В Норильске создаются масштабные муралы, которые посвящены смыслам территории и выдающимся личностям, которые оставили свой след в истории нашего города, — сказал Максим Миронов. — Наш новый мурал посвящен выдающемуся архитектору города Витольду Станиславовичу Непокойчицкому. Благодаря его таланту и труду наш город и получил уникальный архитектурный облик. Такие проекты больше не про украшение города, а про способ передать молодому поколению, какими талантливыми людьми был создан Норильск, и сохранить его историю».

Глава Норильска Дмитрий Карасев в своем канале отметил, что место для нового мурала выбрано не случайно. «Улица Кирова — это музей под открытым небом. Здесь спрессована архитектурная летопись города: от первых деревянных домов до многоэтажек разных эпох. В центре композиции — Витольд Станиславович Непокойчицкий. Архитектор, создавший визитные карточки Норильска — объекты культурного наследия. В его ансамблях суровый северный функционализм сплетается с величием сталинского барокко. Вместе с командой он получил главные награды РСФСР, обойдя столичных зодчих. Мурал воссоздаёт первоначальный замысел Октябрьской площади с деревянными шпилями и колоннами-стелами, увенчанными звёздами», — написал он.

Напомним, рассматривать норильские объекты монументального искусства можно на тематическом слое 3Д-карты платформы «Норильск 2035». Скоро там появится и новый художественный проект.

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