Мурал, посвящённый архитектору Витольду Непокойчицкому, станет подарком норильчанам ко Дню города

«В Норильске создаются масштабные муралы, которые посвящены смыслам территории и выдающимся личностям, которые оставили свой след в истории нашего города, — сказал Максим Миронов. — Наш новый мурал посвящен выдающемуся архитектору города Витольду Станиславовичу Непокойчицкому. Благодаря его таланту и труду наш город и получил уникальный архитектурный облик. Такие проекты больше не про украшение города, а про способ передать молодому поколению, какими талантливыми людьми был создан Норильск, и сохранить его историю».