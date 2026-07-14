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В Уфе ужесточили контроль на АЗС

Сегодня сотрудники муниципального Центра общественной безопасности Уфы (ЦОБ) вернулись на городские заправки. Как сообщили в городской мэрии, основная цель — мониторинг и пресечение фактов реализации топлива в любые сторонние емкости, включая канистры и пластиковые бутылки.

Источник: ГОРОБЗОР.Ру

Сейчас под пристальным вниманием находятся 30 городских АЗС. Водителей просят с пониманием отнестись к проверкам и соблюдать установленные правила.

Ранее глава Башкирии Радий Хабиров прокомментировал ситуацию с топливом в Башкирии.