В Уфе ужесточили контроль на АЗС

Сегодня сотрудники муниципального Центра общественной безопасности Уфы (ЦОБ) вернулись на городские заправки. Как сообщили в городской мэрии, основная цель — мониторинг и пресечение фактов реализации топлива в любые сторонние емкости, включая канистры и пластиковые бутылки.