У кого в Башкирии заметили самый большой рост зарплаты

В hh.ru подсчитали, в каких трудовых сферах в Башкирии и на сколько выросла предлагаемая зарплата в первом полугодии. Самый заметный рост зарплат произошел в сельском хозяйстве: работодатели подняли предлагаемые «зп» на 15% — со 161,7 тыс. до 186,2 тыс. руб.