В Нижегородской области резко выросли зарплаты машинистов и рабочих

В первом полугодии 2026 года медианная предлагаемая зарплата в Нижегородской области выросла на 7,8% — с 72,1 тыс. рублей в январе до 77,7 тыс. рублей в июне. По данным hh.ru*, быстрее всего повышение наблюдалось в сельском хозяйстве и в добывающих отраслях, при этом среди профессий лидируют машинисты.