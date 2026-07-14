В Нижегородской области резко выросли зарплаты машинистов и рабочих

В первом полугодии 2026 года медианная предлагаемая зарплата в Нижегородской области выросла на 7,8% — с 72,1 тыс. рублей в январе до 77,7 тыс. рублей в июне. По данным hh.ru*, быстрее всего повышение наблюдалось в сельском хозяйстве и в добывающих отраслях, при этом среди профессий лидируют машинисты.
Наибольший прирост зафиксирован в сельском хозяйстве: работодатели подняли зарплатные предложения на 33,8% — с 81,9 тыс. до 109,6 тыс. рублей. Второе место заняла добыча сырья с ростом на 24,5% до 97,4 тыс. рублей. Тройку лидеров замыкает автомобильный бизнес: средняя предлагаемая зарплата там выросла на 10,7% и достигла 115,3 тыс. рублей.
Также в пятёрку отраслей с самым быстрым ростом вошли продажи и обслуживание клиентов (+10,3%, до 77,4 тыс. рублей) и спортивные клубы, фитнес и салоны красоты (+7,5%, до 80,5 тыс. рублей).
Среди массовых профессий резкий рост показали машинисты: их медианная предлагаемая зарплата увеличилась на 125% — с 80 тыс. до 180 тыс. рублей. В пятёрку по темпам роста также вошли разнорабочие (+52,5%, до 106,9 тыс. рублей), монтажники (+26,7%, до 152 тыс. рублей), прорабы и мастера СМР (+25%, до 150 тыс. рублей), а также слесари и сантехники (+23,6%, до 98,3 тыс. рублей).
«В первом полугодии 2026 года наиболее заметный рост наблюдался у рабочих профессий и линейного персонала. Лидеры по темпам роста и по уровню дохода не всегда совпадают: машинисты демонстрируют рекордный прирост и при этом получают самые высокие предложения среди массовых специальностей — медиана 180 тыс. рублей, что сопоставимо с доходами некоторых руководящих позиций», — прокомментировала директор по исследованиям hh.ru Мария Игнатова.
Зарплаты руководителей тоже растут, но медленнее. Наиболее значимый прирост показали прорабы и мастера СМР (+25%, до 150 тыс. рублей). Повысились предложения для директоров магазинов и сетей (+13,1%, до 98,7 тыс. рублей), руководителей отделов продаж (+3,1%, до 165 тыс. рублей) и начальников смен, мастеров участков (+2,6%, до 100 тыс. рублей).
Ранее сообщалось, что спрос на рабочий персонал и строителей вырос в июне в Нижегородской области.
*Исследование основано на анализе вакансий, размещённых на hh.ru в январе и июне 2026 года по регионам Приволжского федерального округа.