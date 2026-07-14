Где в Сочи есть бензин 14 июля 2026

Об этом сообщает городская администрация.
На 30 станциях продолжают действовать ограничения. Топливо отпускают только в баки — не более 30 литров на один автомобиль.
АИ-100 в наличии на 22 заправках, АИ 95 — на 29 станциях, АИ 92 — на 30 АЗС. Дизельное топливо отпускают на 39 заправках, сжиженный газ — на 11.
Четыре заправки временно не отпускают топливо. Еще четыре станции закрыты на ремонт.
Напомним, что АЗС приостанавливают работу в период действия сигнала воздушной тревоги. После окончания сигнала выдерживается интервал — 15−20 минут.
«Если в течение этого времени повторный сигнал не объявляется, станции возобновляют работу в штатном режиме», — сказали в мэрии.
Водителей просят не закупать топливо впрок и не создавать искусственный ажиотаж.