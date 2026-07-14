«До 30 литров в руки»: на волгоградских АЗС «Лукойл» повысили лимиты отпуска бензина

— Крупнейшая в Волгоградской области сеть АЗС «ЛУКОЙЛ» с 14 июля приняла решение увеличить лимит отпуска бензинов с 20 до 30 литров за одну транзакцию. Чтобы обеспечить ресурсом максимальное число автомобилистов, работу заправок будут приостанавливать только на время приема топлива от бензовозов, — сообщили в пресс-службе профильного регионального комитета.