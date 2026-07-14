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«До 30 литров в руки»: на волгоградских АЗС «Лукойл» повысили лимиты отпуска бензина

14 июля облпромторг совместно с топливными компаниями частично пересмотрел лимиты отпуска бензина на АЗС.

Источник: V102

По информации властей, теперь заправить автомобиль можно сразу на 30 литров за одну транзакцию. Правда, далеко не везде.

— Крупнейшая в Волгоградской области сеть АЗС «ЛУКОЙЛ» с 14 июля приняла решение увеличить лимит отпуска бензинов с 20 до 30 литров за одну транзакцию. Чтобы обеспечить ресурсом максимальное число автомобилистов, работу заправок будут приостанавливать только на время приема топлива от бензовозов, — сообщили в пресс-службе профильного регионального комитета.

Принять такое решение власти смогли благодаря стабилизации ситуации на топливном рынке Волгоградской области и отладке поставок.

Отметим, тем не менее специалисты вновь призвали жителей и гостей региона к ответственному потреблению. Чиновники просят граждан не запасать топливо впрок. Ситуация находится на постоянном контроле. Все попытки частных компаний нажиться на происходящем фиксируются. Информация оперативно передаётся в ФАС России для принятия мер.

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