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Где в Геленджике есть бензин 14 июля 2026

В Геленджике работают восемь заправок 14 июля.

Источник: Комсомольская правда

В Геленджике 14 июля отпускают топливо восемь заправок. Об этом сообщили в городской администрации.

На АЗС продолжают действовать ограничения для стабилизации ситуации с бензинов. Топливо отпускают только в баки — 20/30 литров на автомобиль.

АИ-95 в наличии на трех заправках, АИ-92 — на двух АЗС. Дизельное топливо отпускают на семи станциях.

Четыре заправки отпускают только дизельное топливо. Две станции закрыты на ремонт.

Топливо отпускают заправки «Роснефть» в микрорайоне Черемушки (АИ-92 и АИ-95 до 30 литров на автомобиль, дизельное топливо) и на улице Туристической (дизельное топливо). На заправке «Лукоил» на кольце можно приобрести до 20 литров АИ-95.

Работают заправки «Газпромнефть» на М-4 «Дон», объездная (АИ-92, АИ-95, АИ-100 до 30 литров, дизельное топливо, на улице Ходенко (дизельное топливо) и на Сухумском шоссе (дизельное топливо). На заправке «Лукоил» в Архипо-Осиповке продают только дизельное топливо.