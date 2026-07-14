Где в Геленджике есть бензин 14 июля 2026

Топливо отпускают заправки «Роснефть» в микрорайоне Черемушки (АИ-92 и АИ-95 до 30 литров на автомобиль, дизельное топливо) и на улице Туристической (дизельное топливо). На заправке «Лукоил» на кольце можно приобрести до 20 литров АИ-95.