Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бензин в Новороссийске 14 июля: жесткие лимиты и очередь по талонам

В Новороссийске 14 июля продолжаются ограничения на отпуск топлива. По данным МЦУ, в городе работают 22 АЗС, но на всех станциях действуют лимиты: топливо отпускают только в баки и не более 20, 30, 40 или 60 литров на автомобиль.

АИ-100 в городе в наличии нет, АИ-95 доступен на 7 АЗС, АИ-92 — на 9, дизельное топливо — на всех работающих станциях. При этом на ряде заправок сохраняются дополнительные ограничения, а часть АЗС временно не отпускает топливо.

Особое внимание водителей привлекла АЗС «Роснефть» на улице Ленина, 143Б: с 00:00 14 июля там действует электронная очередь. Заправиться можно только в обозначенное время по талону, в порядке живой очереди водителей не обслуживают.

Еще на двух заправках — в Цемдолине на улице Ленина и на улице Суворовской — топливо отпускают только по топливным картам. Жителям рекомендуют заранее проверять наличие бензина и по возможности не создавать избыточный спрос на действующих АЗС.

Ранее «Новая Кубань» сообщала, что жители Новороссийска обрушили бот с информацией о бензине и очередях на АЗС.