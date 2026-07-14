Бензин в Новороссийске 14 июля: жесткие лимиты и очередь по талонам

АИ-100 в городе в наличии нет, АИ-95 доступен на 7 АЗС, АИ-92 — на 9, дизельное топливо — на всех работающих станциях. При этом на ряде заправок сохраняются дополнительные ограничения, а часть АЗС временно не отпускает топливо.
Особое внимание водителей привлекла АЗС «Роснефть» на улице Ленина, 143Б: с 00:00 14 июля там действует электронная очередь. Заправиться можно только в обозначенное время по талону, в порядке живой очереди водителей не обслуживают.
Еще на двух заправках — в Цемдолине на улице Ленина и на улице Суворовской — топливо отпускают только по топливным картам. Жителям рекомендуют заранее проверять наличие бензина и по возможности не создавать избыточный спрос на действующих АЗС.
Ранее «Новая Кубань» сообщала, что жители Новороссийска обрушили бот с информацией о бензине и очередях на АЗС.