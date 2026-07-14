Бензин в Новороссийске 14 июля: жесткие лимиты и очередь по талонам

В Новороссийске 14 июля продолжаются ограничения на отпуск топлива. По данным МЦУ, в городе работают 22 АЗС, но на всех станциях действуют лимиты: топливо отпускают только в баки и не более 20, 30, 40 или 60 литров на автомобиль.