Резкий рост цен на сахар в Казахстане: опасаться ли жителям дефицита

«Рост цен на сахарный песок в отдельных регионах связан с сезонным периодом, когда начинается заготовка различных компотов, варенья и так далее», — заверил Азат Султанов. Он подчеркнул, что в настоящее время запасы сахара на складах акиматов есть, и в случае, если на рынке будет волатильность по цене, эти запасы будут использоваться.