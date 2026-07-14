Резкий рост цен на сахар в Казахстане: опасаться ли жителям дефицита

Журналисты отметили, что с 24 июня по 1 июля в стране резко выросли цены на сахар. Например, в Павлодаре за неделю рост составил 12,5%. Они попросили рассказать, с чем это связано.
«Рост цен на сахарный песок в отдельных регионах связан с сезонным периодом, когда начинается заготовка различных компотов, варенья и так далее», — заверил Азат Султанов. Он подчеркнул, что в настоящее время запасы сахара на складах акиматов есть, и в случае, если на рынке будет волатильность по цене, эти запасы будут использоваться.
«Таким образом мы будем сдерживать рост цен. По поводу дефицита опасаться не стоит. Объем, необходимый для обеспечения страны, в настоящее время на складах имеется на трехмесячный период», — резюмировал он.