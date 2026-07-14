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Где в Севастополе купить бензин во вторник

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл — РИА Новости Крым. В Севастополе во вторник свободно купить бензин и дизтопливо можно на шести автозаправочных станциях. Об этом сообщает губернатор Михаил Развожаев.

Источник: РИА "Новости"

«С 10:00 на шести заправках “АТАН” будет в свободной продаже топливо марок АИ-95 Ultra и ДТ Ultra», — сообщил Развожаев.

— АЗС 60 Качинское шоссе, 2 — АИ-95 Ultra, ДТ Ultra;

— АЗС 66 Камышовое шоссе, 12б — АИ-95 Ultra, ДТ Ultra;

— АЗС 81 ул. Хрусталева, 62 — АИ-95 Ultra, ДТ Ultra;

— АЗС 161 Гончарное, ул. Дрыгина, 16 -АИ-95 Ultra, ДТ Ultra;

— АЗС 166 Камышовое шоссе, 32 — АИ-95 Ultra;

-АЗС 168 Инкерман, Симферопольское шоссе, 18-А — ДТ Ultra.

Продолжает действовать ограничение, по которому заправить можно 20 литров в одну машину, заправка в канистры запрещена, напомнил Развожаев.

Во вторник, 14 июля, на четырех автозаправочных станциях Севастополя топливо будут отпускать при наличии QR-кода по 40 литров на одно транспортное средство, сообщил ранее губернатор города.

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