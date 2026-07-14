Где в Севастополе купить бензин во вторник

«С 10:00 на шести заправках “АТАН” будет в свободной продаже топливо марок АИ-95 Ultra и ДТ Ultra», — сообщил Развожаев.
— АЗС 60 Качинское шоссе, 2 — АИ-95 Ultra, ДТ Ultra;
— АЗС 66 Камышовое шоссе, 12б — АИ-95 Ultra, ДТ Ultra;
— АЗС 81 ул. Хрусталева, 62 — АИ-95 Ultra, ДТ Ultra;
— АЗС 161 Гончарное, ул. Дрыгина, 16 -АИ-95 Ultra, ДТ Ultra;
— АЗС 166 Камышовое шоссе, 32 — АИ-95 Ultra;
-АЗС 168 Инкерман, Симферопольское шоссе, 18-А — ДТ Ultra.
Продолжает действовать ограничение, по которому заправить можно 20 литров в одну машину, заправка в канистры запрещена, напомнил Развожаев.
Во вторник, 14 июля, на четырех автозаправочных станциях Севастополя топливо будут отпускать при наличии QR-кода по 40 литров на одно транспортное средство, сообщил ранее губернатор города.