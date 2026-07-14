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В Волгоградской области увеличили объем лимита отпуска бензина

Чтобы обеспечить ресурсом максимальное число автомобилистов, работу заправок будут приостанавливать только на время приема топлива от бензовозов.

В региональном комитете по промышленной политике, торговле и ТЭК объявили об увеличении лимита отпуска автомобильного топлива в Волгоградской области.

С 14 июля на автозаправочных станциях компании сети «Лукойл» за одну транзакцию теперь можно приобрести 30 литров против прежних 20-ти.

«Чтобы обеспечить ресурсом максимальное число автомобилистов, работу заправок будут приостанавливать только на время приема топлива от бензовозов», — подтвердили в обпромторге, обратившись к жителям с просьбой — не заправлять автомобили впрок.

Жители региона в чатах сообщают, что очереди на АЗС пошли на убыль, а цена за литр А-92 подросла до 90 рублей.

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