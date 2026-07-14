Обещать — не значит построить: какие проекты Снеговой Пади так и остались на бумаге

Снеговая Падь за последние годы получила десятки обещаний о развитии. Здесь планировали построить новые школы и детские сады, современный спортивный комплекс с ледовой ареной и бассейном, многоуровневые парковки, общественные пространства и даже крупный ярмарочный комплекс. На бумаге район должен был давно превратиться из обычного спального массива в полноценную городскую территорию. Однако между презентациями проектов и их реализацией часто проходили годы. Некоторые объекты переносились, менялись, перезапускались или вовсе оставались только в планах. В итоге жители продолжают ждать инфраструктуру, которая должна была появиться одновременно с новыми жилыми кварталами, сообщает ИА PrimaMedia.
Главная проблема Снеговой Пади, считают эксперты, заключалась не в отсутствии планов развития. Их было достаточно. Сложность оказалась в том, что строительство жилья шло быстрее, чем создание социальной и городской инфраструктуры.
Спорткомплекс, который строят уже больше десяти лет.
Один из самых известных долгостроев района — физкультурно-оздоровительный комплекс, который жители ждут с 2011 года. Изначально объект планировали открыть уже в 2013-м. В проект входили ледовая арена, бассейн, спортивные залы и другие объекты для занятий физкультурой.
Однако сроки неоднократно переносились. После этого объект пытались достроить в рамках разных решений — от поручений федерального уровня до включения в новые концепции развития территории. В какой-то момент обсуждалась реконструкция комплекса в составе Центра боевых искусств, позже власти выбрали концессионную модель.
Но и этот вариант не был реализован. В итоге спустя почти 15 лет после начала строительства было принято решение фактически начать работу заново: существующие конструкции демонтируют, а на их месте построят новый спортивный объект. Завершение строительства сегодня планируют только к 2029 году.
Школа на улице Анны Щетининой.
Похожая ситуация сложилась и с одной из самых ожидаемых школ района — на улице Анны Щетининой. Ее строительство должно было решить часть проблемы нехватки мест в образовательных учреждениях Снеговой Пади.
В 2022 году на месте будущей школы заложили «капсулу времени», а открыть объект планировали уже к концу 2024 года. Однако строительство начало отставать от графика, затем возникли проблемы с концессионным соглашением. Позже договор признали недействительным, а руководитель компании-концессионера получил уголовное дело, связанное с хищением бюджетных средств.
В результате школа, которую жители должны были получить еще несколько лет назад, фактически вернулась на исходную точку. Сейчас объект необходимо проектировать заново, а сроки строительства вновь сдвигаются.
Для района, где число жителей за последние годы значительно выросло, эта история стала особенно болезненной: новые дома появились быстро, а места для детей в школах и детских садах пришлось ждать годами.
Ярмарка на 500 павильонов, которой не случилось.
Не все несбывшиеся проекты были связаны только с социальной инфраструктурой. Один из самых масштабных замыслов для Снеговой Пади — круглогодичный ярмарочный комплекс федерального проекта «Русские ярмарки».
По задумке, на территории района должна была появиться крупная площадка на 500 торговых павильонов. В проект входили гастромаркет, рестораны, каток, открытый театр, аттракционы и центральная площадь. Предполагалось, что объект станет одним из главных общественных пространств района и точкой притяжения не только для жителей Снеговой Пади.
Стоимость проекта оценивали примерно в 400 млн рублей, однако после первых презентаций дальше планов дело не пошло.
В результате район, который активно застраивался жильем, так и не получил многие из задуманных общественных объектов.
Напомним, Снеговая Падь сегодня фактически стала примером ситуации, когда количество квадратных метров оказалось важнее качества городской среды. Исправить уже заложенные ошибки быстро невозможно — слишком многое определяется самой планировкой района. Однако эксперты считают, что даже сложившуюся территорию можно сделать комфортнее за счет новых общественных пространств, развития транспорта, озеленения и постепенного изменения сценариев жизни внутри района.