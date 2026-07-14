Обещать — не значит построить: какие проекты Снеговой Пади так и остались на бумаге

Снеговая Падь за последние годы получила десятки обещаний о развитии. Здесь планировали построить новые школы и детские сады, современный спортивный комплекс с ледовой ареной и бассейном, многоуровневые парковки, общественные пространства и даже крупный ярмарочный комплекс. На бумаге район должен был давно превратиться из обычного спального массива в полноценную городскую территорию. Однако между презентациями проектов и их реализацией часто проходили годы. Некоторые объекты переносились, менялись, перезапускались или вовсе оставались только в планах. В итоге жители продолжают ждать инфраструктуру, которая должна была появиться одновременно с новыми жилыми кварталами, сообщает ИА PrimaMedia.