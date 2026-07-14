В Братске планируют отменить больше 30 автобусных маршрутов через несколько лет

Новое постановление вносит изменение в действующий нормативный акт, который регулирует планирование перевозок пассажиров общественным транспортом по муниципальным маршрутам. В частности, в новом документе указывается, что с января 2029 года планируется отменить 32 автобусных маршрута. Среди них значатся как регулярные общегородские маршруты, так и специальные, по которым, как правило, автобусы возят на предприятия сотрудников.
В числе маршрутов, которые планируется отменить, к примеру, указываются популярные маршруты № 4К (Падун — Гидростроитель), № 1К (ГЭС — КПП), № 10К (Гидростроитель — Братск), № 55К и № 55АК (Энергетик — Братск) и другие. Во всех случаях отмечается, что маршрут отменяется «для упорядочения движения общественного транспорта». С чем связана необходимость упорядочения, в документе не уточняется.