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В Братске планируют отменить больше 30 автобусных маршрутов через несколько лет

В Братске через несколько лет планируют отменить более 30 автобусных маршрутов. Информация об этом содержится в соответствующем постановлении мэрии. Документ подписан временно исполняющим полномочия мэра Александром Яковлевым и опубликован в «Официальном вестнике Братска». Об этом сообщает информационное агентство «ТК Город».

Источник: Freepik

Новое постановление вносит изменение в действующий нормативный акт, который регулирует планирование перевозок пассажиров общественным транспортом по муниципальным маршрутам. В частности, в новом документе указывается, что с января 2029 года планируется отменить 32 автобусных маршрута. Среди них значатся как регулярные общегородские маршруты, так и специальные, по которым, как правило, автобусы возят на предприятия сотрудников.

В числе маршрутов, которые планируется отменить, к примеру, указываются популярные маршруты № 4К (Падун — Гидростроитель), № 1К (ГЭС — КПП), № 10К (Гидростроитель — Братск), № 55К и № 55АК (Энергетик — Братск) и другие. Во всех случаях отмечается, что маршрут отменяется «для упорядочения движения общественного транспорта». С чем связана необходимость упорядочения, в документе не уточняется.