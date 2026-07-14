В Братске планируют отменить больше 30 автобусных маршрутов через несколько лет

Новое постановление вносит изменение в действующий нормативный акт, который регулирует планирование перевозок пассажиров общественным транспортом по муниципальным маршрутам. В частности, в новом документе указывается, что с января 2029 года планируется отменить 32 автобусных маршрута. Среди них значатся как регулярные общегородские маршруты, так и специальные, по которым, как правило, автобусы возят на предприятия сотрудников.