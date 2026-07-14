Карагандинцы заплатили 70 млн тенге и остались без квартир в строящихся ЖК

9 июля в отдел полиции имени Касым-Жомарта Касымбека УП Караганды обратилась 29-летняя местная жительница с заявлением о мошенничестве.
Она сообщила, что в июне текущего года 44-летняя женщина, войдя к ней в доверие, пообещала помочь приобрести квартиру в одном из строящихся жилых комплексов города по выгодной цене.
Под этим предлогом подозреваемая получила от потерпевшей 6 млн тенге, однако своих обязательств не выполнила — квартиру не оформила, а денежные средства не вернула.
После обращения заявительницы сотрудники полиции незамедлительно провели комплекс оперативно-розыскных и следственных мероприятий.
В результате была установлена и задержана 44-летняя подозреваемая.
В ходе расследования в полицию поступили еще 10 заявлений от граждан, которые сообщили о практически идентичной схеме обмана.
По предварительным данным, начиная с 2023 года подозреваемая систематически входила в доверие к людям, обещая содействие в приобретении жилья по привлекательной цене, после чего завладевала их денежными средствами.
На сегодняшний день установленный материальный ущерб, причиненный 11 потерпевшим, составляет около 70 миллионов тенге.
Не исключено, что число пострадавших может увеличиться.
По данному факту проводится досудебное расследование по признакам мошенничества, совершенного в особо крупном размере.
Полицейские продолжают устанавливать возможную причастность подозреваемой к совершению других аналогичных преступлений, а также выявляют дополнительных потерпевших.
Подозреваемая водворена в изолятор временного содержания.