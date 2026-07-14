В Бердске запускают производство легкомоторного самолёта Tango из российских композитов

Самолёт полностью изготавливают из российских композитных материалов. Первые опытные образцы уже поднялись в воздух, сейчас их дорабатывают совместно со специалистами Сибирского научно-исследовательского института авиации имени Чаплыгина и проходят необходимые процедуры сертификации. На производственной площадке уже монтируется оборудование для резки и обработки композитных деталей, собираются специальные приспособления для сборки планера.