В Бердске запускают производство легкомоторного самолёта Tango из российских композитов

Самолёт полностью изготавливают из российских композитных материалов. Первые опытные образцы уже поднялись в воздух, сейчас их дорабатывают совместно со специалистами Сибирского научно-исследовательского института авиации имени Чаплыгина и проходят необходимые процедуры сертификации. На производственной площадке уже монтируется оборудование для резки и обработки композитных деталей, собираются специальные приспособления для сборки планера.
Объект уже осмотрели директор СибНИА Владимир Барсук и генеральный директор Бердского электромеханического завода Василий Юрченко. Ключевая особенность нового комплекса заключается в том, что в Бердске смогут выпускать практически все критически важные компоненты для самолёта, включая авиационный двигатель.
Ранее сообщалось, что отмытый от граффити трамвай № 13 снова вышел на линию в Новосибирске.