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В Бердске запускают производство легкомоторного самолёта Tango из российских композитов

В Бердске разворачивается новое для региона авиационное производство. На площадке возле аэродрома «Бердск-Центральный» готовятся к выпуску четырёхместного легкомоторного самолёта Tango. О старте проекта на своей странице во «ВКонтакте» рассказал мэр города Семён Лапицкий.

Источник: Сиб.фм

Самолёт полностью изготавливают из российских композитных материалов. Первые опытные образцы уже поднялись в воздух, сейчас их дорабатывают совместно со специалистами Сибирского научно-исследовательского института авиации имени Чаплыгина и проходят необходимые процедуры сертификации. На производственной площадке уже монтируется оборудование для резки и обработки композитных деталей, собираются специальные приспособления для сборки планера.

Объект уже осмотрели директор СибНИА Владимир Барсук и генеральный директор Бердского электромеханического завода Василий Юрченко. Ключевая особенность нового комплекса заключается в том, что в Бердске смогут выпускать практически все критически важные компоненты для самолёта, включая авиационный двигатель.

Ранее сообщалось, что отмытый от граффити трамвай № 13 снова вышел на линию в Новосибирске.