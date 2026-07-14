Минсельхоз: ситуация в Азовском море не помешает снабжению продовольствием

Минсельхоз России готов переориентировать логистику поставок сельскохозяйственных грузов из-за обстановки в Азовском море. Ситуация не повлияет на снабжение, подчеркнули в ведомстве.
«Ситуация в акватории Азовского моря не повлияет на обеспеченность внутреннего рынка продовольствием и экспортные возможности нашей страны», — указано в заявлении Минсельхоза.
В министерстве добавили, что «логистика поставок при необходимости будет переориентирована», это возможно, «учитывая значительные мощности по перевалке сельскохозяйственных грузов в разных регионах России». Сейчас совместно с бизнесом и профильными ведомствами «прорабатываются альтернативные маршруты грузопотоков».
Также сегодня утром о возможном изменении логистических маршрутов в связи с атаками в Азовском море заявили в Минтрансе.