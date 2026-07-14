Минсельхоз: ситуация в Азовском море не помешает снабжению продовольствием

В министерстве добавили, что «логистика поставок при необходимости будет переориентирована», это возможно, «учитывая значительные мощности по перевалке сельскохозяйственных грузов в разных регионах России». Сейчас совместно с бизнесом и профильными ведомствами «прорабатываются альтернативные маршруты грузопотоков».