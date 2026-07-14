В Kaspi.kz появились переводы на карты UnionPay

С Kaspi Gold пользователи уже привыкли мгновенно отправлять деньги держателям карт Visa, Mastercard, а также «Элкарт», Uzcard и Humo. Теперь в приложении Kaspi.kz можно так же удобно переводить деньги на карты UnionPay, выпущенные банками Казахстана, Китая и других стран.