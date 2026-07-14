Регионы Казахстана определят новые точки роста торговли

По его словам, на долю пяти регионов (Астана, Алматы, Шымкент, Атырауская и Карагандинская области) приходится более 70% всего товарооборота страны.
«Каждая область должна эффективно использовать свой потенциал для обеспечения роста торговли. В этом направлении широкие возможности имеются у приграничных регионов, а также территорий с высокой туристической привлекательностью. Необходимо использовать потенциал специальных экономических и индустриальных зон, формируя на их базе современные центры торговли, переработки и предпринимательства. Поручаю акиматам регионов в месячный срок разработать региональные Дорожные карты развития торговли с определением конкретных точек роста, инвестиционных проектов и целевых показателей по увеличению товарооборота», — заявил Олжас Бектенов.
Помимо этого, премьер поручил Министерству торговли и интеграции обеспечить координацию и контроль исполнения.
Ранее Олжас Бектенов заявил о необходимости проверить все реализуемые инвестиционные проекты, определить проблемные вопросы и предложить меры по их устранению.