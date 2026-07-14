Лизинг сельхозтехники в Казахстане вырос почти в два раза

Обновление сельхозтехники в Казахстане заметно ускорилось. За первые шесть месяцев 2026 года отечественные аграрии оформили в лизинг технику почти на 251 миллиард тенге, что почти в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такой результат свидетельствует не только о высоком спросе на современную технику, но и о растущей роли льготных государственных программ в развитии агропромышленного комплекса.
Именно такие итоги первого полугодия подвело АО «КазАгроФинанс» — один из ключевых операторов финансирования сельского хозяйства страны.
Рост почти в два раза.
С января по июнь 2026 года компания заключила договоры лизинга на 250,5 миллиарда тенге. Годом ранее этот показатель составлял 126,6 миллиарда тенге.
Фактически объем финансирования увеличился почти вдвое, существенно превысив плановые показатели. Это один из самых высоких темпов роста за последние годы.
Такой результат отражает сразу несколько тенденций: высокий спрос фермеров на обновление машинно-тракторного парка, доступность льготных программ и активную подготовку сельхозпроизводителей к новым сезонам.
Север страны остается лидером.
Наибольший объем финансирования пришелся на традиционно сильные зерносеющие регионы Казахстана.
Лидерами стали:
Северо-Казахстанская область — 53,6 млрд тенге; Костанайская область — 44,3 млрд тенге; Акмолинская область — 40,1 млрд тенге.
Именно здесь сосредоточены крупнейшие сельхозпредприятия страны, поэтому обновление техники остается одним из ключевых факторов повышения урожайности и эффективности производства.
Льготный лизинг остается главным инструментом.
Основная часть новой техники приобретена по программе льготного лизинга под 5 процентов годовых.
По этой программе аграрии оформили:
6 381 единицу техники; на сумму 209,1 миллиарда тенге.
Она остается самой востребованной среди сельхозтоваропроизводителей благодаря доступным условиям финансирования.
Кроме того, фермеры активно пользовались и другими программами:
«Агролизинг» (12,6%) — 1 189 единиц техники на 34,6 млрд тенге; «Сделано в Казахстане» (6%) — 146 единиц на 4,4 млрд тенге; «Льготный лизинг под 6%» — 51 единица на 2,4 млрд тенге; «Свои корма» (6%) — 2 единицы техники на 16,2 млн тенге.
Почти четыре тысячи хозяйств уже обновили технику.
За первое полугодие услугами «КазАгроФинанс» воспользовался 3 931 сельхозтоваропроизводитель — от небольших фермерских хозяйств до крупных агрохолдингов.
В компании отмечают, что высокий интерес к льготным программам сохраняется практически во всех регионах страны.
«Такой рост — не случайность, а результат системной работы с фермерами по всей стране. Мы видим, что льготные программы реально закрывают потребность аграриев в обновлении парка техники, и намерены наращивать объёмы во втором полугодии», — отметил заместитель председателя правления АО «КазАгроФинанс» Еркебулан Жумжаев.
Спрос продолжает расти.
На достигнутых результатах компания останавливаться не собирается.
С начала года в «КазАгроФинанс» поступили заявки на 311,5 миллиарда тенге и почти 9 тысяч единиц техники.
Кроме того:
уже одобрено финансирование 859 единиц техники на 35,9 млрд тенге, которые находятся на стадии оформления договоров; заявки еще на 25 млрд тенге продолжают рассматриваться.
Это означает, что во втором полугодии объемы лизинга могут стать еще выше, а 2026 год имеет все шансы стать рекордным по темпам обновления сельхозтехники в Казахстане.
Такой спрос показывает, что казахстанские фермеры продолжают активно инвестировать в модернизацию своих хозяйств, рассматривая современную технику как один из главных факторов повышения производительности, снижения затрат и укрепления конкурентоспособности отечественного аграрного сектора.