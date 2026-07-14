Лизинг сельхозтехники в Казахстане вырос почти в два раза

Обновление сельхозтехники в Казахстане заметно ускорилось. За первые шесть месяцев 2026 года отечественные аграрии оформили в лизинг технику почти на 251 миллиард тенге, что почти в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такой результат свидетельствует не только о высоком спросе на современную технику, но и о растущей роли льготных государственных программ в развитии агропромышленного комплекса.