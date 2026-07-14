Власти Киргизии запретили вывозить топливо из страны

До этого власти республики уже принимали меры, чтобы снизить цены на бензин и дизтопливо после начала конфликта США, Израиля и Ирана. В мае правительство Киргизии начало субсидировать поставщиков горюче-смазочных материалов (ГСМ). До 30 сентября субсидия будет выплачиваться компаниям как разница между стоимостью приобретения и установленной государством ценой. 8 июля правительство Киргизии отказалось от государственного урегулирования цен на бензин АИ-95 и отменило норму об установлении максимальных розничных цен на ГСМ.