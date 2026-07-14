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Власти Киргизии запретили вывозить топливо из страны

В Киргизии введен запрет на вывоз топлива из республики. Соответствующее постановление принял кабмин. Кроме того, правительство ввело послабления на ввоз топлива в Киргизию.

В Киргизии введен запрет на вывоз топлива из республики. Соответствующее постановление принял кабмин. Кроме того, правительство ввело послабления на ввоз топлива в Киргизию.

Ранее в Киргизию нельзя было ввозить некоторые виды нефти и нефтепродуктов. Эти требования перестали действовать на период с 25 мая 2026 года по 1 апреля 2027 года включительно. Запрет на вывоз топлива раньше действовал в отношении поставок «из Кыргызской Республики за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза». Теперь топливо запретили вывозить и в страны ЕАЭС «до насыщения внутреннего рынка или формирования общих рынков нефти и нефтепродуктов» экономического союза.

Исключения сделали для поставок нафты, мазута, печного топлива. Их можно вывозить с разрешения правительства, при этом нефтепродукты должны проходить «таможенную процедуру переработки вне таможенной территории, с обязательным последующим обратным ввозом на территорию Кыргызской Республики продуктов их переработки».

До этого власти республики уже принимали меры, чтобы снизить цены на бензин и дизтопливо после начала конфликта США, Израиля и Ирана. В мае правительство Киргизии начало субсидировать поставщиков горюче-смазочных материалов (ГСМ). До 30 сентября субсидия будет выплачиваться компаниям как разница между стоимостью приобретения и установленной государством ценой. 8 июля правительство Киргизии отказалось от государственного урегулирования цен на бензин АИ-95 и отменило норму об установлении максимальных розничных цен на ГСМ.

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