В каких городах Крыма можно свободно купить бензин 14 июля

По информации главы администрации Феодосии Владимира Кима, утром отпуск топлива начнется на двух АЗС сети «Атан», в наличии есть бензин марки А-95 Ultra.
В Евпатории заправиться также можно будет на двух АЗС, отметил и.о. главы администрации города Евпатории Виталий Оганесян. Водителям предложат бензин марки АИ-95 Ультра.
Как рассказали в администрации Ялты, с 09:30 будет открыта продажа бензина АИ-95-К5 на одной заправке «Формула», с 10:00 — на двух заправках «Атан» (бензин А-95 Ultra). Купить бензин смогут водители 650 машин.
Глава администрации Белогорского района Дмитрий Чумаков рассказал, что с 10:00 будет в свободной продаже бензин марки АИ-95 Ультра на заправке «Атан» в пгт. Зуя.
По информации главы администрации Судака Кирилла Чебышева, сегодня отпускать топливо будут на одной АЗС «Атан», в свободной продаже будет бензин марки АИ-95 Ультра.
«Также сегодня с 12:00 продолжится заправка автомобилей по спискам, которые были сформированы ранее. Представители администрации свяжутся со всеми, кто ранее был внесен в списки на заправку», — рассказал Чебышев.
В Алуште сегодня запланирована свободная реализация топлива на двух АЗС «Атан», в продаже будет бензин марки АИ-95+.
На всех АЗС Крыма по-прежнему действуют ограничения: не более 20 литров на одно транспортное средство, заправка в канистры запрещена.
Ограничения на продажу топлива в Крыму и Севастополе начали вводить с конца мая. Президент России Владимир Путин сообщал, что правительство сформировало спецштаб для оперативного мониторинга ситуации с топливом в России, он работает круглосуточно. Глава государства подчеркнул, что потребности Крыма в энергоресурсах будут обеспечены.