Два авиарейса задержали в аэропорту Нижнего Новгорода 14 июля

Причиной переноса стали неоднократные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Сочи. По данным Росавиации, с середины дня 13 июля их вводили несколько раз. Последние ограничения начали действовать около двух часов ночи 14 июля и были сняты спустя примерно два часа. После восстановления работы аэропорта самолет благополучно отправился в пункт назначения.