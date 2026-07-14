Реальные доходы населения и занятость выросли в Казахстане — вице-премьер

АСТАНА, 14 июл — Sputnik. Реальные доходы населения и занятость выросли в Казахстане, заявил на заседании правительства вице-премьер — министр национальной экономики Серик Жумангарин.
«Реальные доходы населения перестали сокращаться после трех кварталов снижения в прошлом году. По итогам первого квартала текущего года реальные доходы увеличились на 0,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — отметил он.
Этому в том числе способствовало устойчивое замедление инфляции, добавил министр.
В июне уровень годовой инфляции снизился до 10,3%. Для сохранения дальнейшей положительной динамики принят Комплексный план повышения доходов населения, где одним из главных направлений является создание новых производств и высокопроизводительных рабочих мест.
«Занятость в экономике продолжает расти и составила 9,4 млн человек. Непосредственно занятых в малом и среднем предпринимательстве на 1 января 2026 года — 4,5 млн человек. Существенного негативного влияния на занятость и общую экономическую активность не наблюдается», — доложил Серик Жумангарин.