Реальные доходы населения и занятость выросли в Казахстане — вице-премьер

«Занятость в экономике продолжает расти и составила 9,4 млн человек. Непосредственно занятых в малом и среднем предпринимательстве на 1 января 2026 года — 4,5 млн человек. Существенного негативного влияния на занятость и общую экономическую активность не наблюдается», — доложил Серик Жумангарин.