Атаки на суда в Азовском море: реакция Минсельхоза и Минтранса

В Минтрансе заявили, что делают все возможное, чтобы грузовая логистика не встала в нынешних условиях. В ведомстве пояснили: судовладельцы уже прорабатывают меры по защите флота. Капитаны портов, в свою очередь, настраивают трафик движения и стараются сократить время обработки судов. Чиновники подчеркнули, что «в случае необходимости и с учетом оперативной обстановки» крупные партии грузов перебросят на другие виды транспорта.