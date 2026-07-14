Атаки на суда в Азовском море: реакция Минсельхоза и Минтранса

В Министерстве сельского хозяйства заявили, что ситуация не отразится ни на внутреннем продовольственном рынке, ни на экспортном потенциале страны.
В ведомстве подчеркнули, что логистическая система готова к перестройке. «Учитывая значительные мощности по перевалке сельскохозяйственных грузов в разных регионах России, логистика поставок при необходимости будет переориентирована», — говорится в сообщении.
Чиновники Минсельхоза также отметили, что уже занимаются поиском обходных путей. «В настоящее время совместно с профильными ведомствами и бизнесом прорабатываются альтернативные маршруты грузопотоков», — добавили в Минсельхозе.
В Минтрансе заявили, что делают все возможное, чтобы грузовая логистика не встала в нынешних условиях. В ведомстве пояснили: судовладельцы уже прорабатывают меры по защите флота. Капитаны портов, в свою очередь, настраивают трафик движения и стараются сократить время обработки судов. Чиновники подчеркнули, что «в случае необходимости и с учетом оперативной обстановки» крупные партии грузов перебросят на другие виды транспорта.
До этого ситуацию прокомментировал посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. По его словам, украинские формирования развернули массированную атаку с использованием БПЛА на танкеры и гражданские суда в акватории Азовского моря. Под интенсивные налеты попали десятки кораблей, которые везли горюче-смазочные материалы. Цель этой террористической операции — перекрыть морские пути доставки нефтепродуктов и устроить топливную блокаду южных регионов.