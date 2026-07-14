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Подземный переход построят к музею СВО у Мамаева кургана в Волгограде

Финансирование строительства ляжет на плечи властей Волгограда.

Новый подземный переход планируют построить в Центральном районе Волгограда. Речь идет о территории у Мамаева кургана, где в скором времени откроется музей СВО.

Переход длиною 83 метра и шириной не менее четырех метров будет проложен под проспектом имени Ленина от остановки метротрама «Мамаев курган».

Финансирование строительства ляжет на плечи властей Волгограда. Завершение работ планируется на 2028−2029 годы.

На данном этапе центр организации закупок Волгоградской области разместил заявку на разработку проектной документации. Начальная цена 17 млн 181 тысяча 125,15 рублей.

Ранее волгоградцам показали, как идет ремонт на улице 7-й Гвардейской Дивизии.