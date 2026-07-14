Более 200 узбеков прилетели в Беларусь на работу

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что нужно приглашать людей работать в Беларуси. Он также напомнил о недавних переговорах в Минске с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, во время которых речь шла о том, чтобы из страны в Беларусь приехали трудиться работники.