Более 200 узбеков прилетели в Беларусь на работу

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что нужно приглашать людей работать в Беларуси. Он также напомнил о недавних переговорах в Минске с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, во время которых речь шла о том, чтобы из страны в Беларусь приехали трудиться работники.
Лукашенко пояснил, что на местах в Беларуси будут решать, представители каких именно специальностей нужны. Изначально речь шла о 200 работниках из Узбекистана.
«Более 200 наших соотечественников прибыли чартерным рейсом в Республику Беларусь для временной трудовой деятельности в сферах сельского хозяйства и животноводства», — говорится в сообщении агентства.
В пресс-службе добавили, что пилотный проект страны реализуют в упрощенном порядке на основе трехстороннего соглашения, которое подписано между хокимиятом (администрацией) Андижанской области, агентством миграции Узбекистана и комитетом по труду, занятости и социальной защите Витебского облисполкома.