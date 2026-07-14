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Более 200 узбеков прилетели в Беларусь на работу

МИНСК, 14 июл — Sputnik. Более 200 граждан Узбекистана прибыли в Беларусь, они будут работать в аграрном секторе в рамках соглашения об организованном наборе, который подписан между двумя странами, сообщила пресс-служба Агентства миграции при узбекистанском кабмине.

Источник: Sputnik.by

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что нужно приглашать людей работать в Беларуси. Он также напомнил о недавних переговорах в Минске с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, во время которых речь шла о том, чтобы из страны в Беларусь приехали трудиться работники.

Лукашенко пояснил, что на местах в Беларуси будут решать, представители каких именно специальностей нужны. Изначально речь шла о 200 работниках из Узбекистана.

«Более 200 наших соотечественников прибыли чартерным рейсом в Республику Беларусь для временной трудовой деятельности в сферах сельского хозяйства и животноводства», — говорится в сообщении агентства.

В пресс-службе добавили, что пилотный проект страны реализуют в упрощенном порядке на основе трехстороннего соглашения, которое подписано между хокимиятом (администрацией) Андижанской области, агентством миграции Узбекистана и комитетом по труду, занятости и социальной защите Витебского облисполкома.

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