26 млн человек проверили наличие бензина с помощью сервиса Сбера

Сервис уже доступен в приложении СберБанк Онлайн. Пользователи, которые ранее добавили автомобиль в приложение, могут перейти к нему из раздела «Авто». Если автомобиль не добавлен, сервис доступен в разделе «Для жизни». Также воспользоваться сервисом можно в веб-версии. Картографической платформой проекта выступает 2ГИС. Информация обновляется автоматически по мере поступления новых обезличенных платёжных данных.