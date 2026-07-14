В новосибирском автосалоне приставы арестовали имущество на 5,4 млн рублей

Пристав уведомил представителей автосалона о возбуждении исполнительного производства. В назначенный день сотрудники предоставили для описи-ареста два легковых автомобиля китайского производства 2023 и 2024 годов выпуска, а также автомоечный комплекс. Продажа и отчуждение имущества запрещены до снятия обременений.