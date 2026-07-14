Что случилось с тенге и чего ждать от курса дальше

Национальная валюта ощутимо потеряла позиции к доллару после того, как мировые инвесторы начали уходить от рискованных активов на фоне новой волны геополитической напряженности на Ближнем Востоке, передает DKNews.kz.
По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE) в понедельник курс доллара составил 476,33 тенге, что стало заметным снижением курса национальной валюты.
Почему тенге оказался под давлением.
Главной причиной ослабления тенге стали события за пределами Казахстана.
Новый виток напряженности связан с решениями президента США Дональда Трампа. Он восстановил блокаду иранских судов, проходящих через Ормузский пролив, а также заявил, что государства, использующие безопасность этого стратегически важного маршрута, должны компенсировать США расходы на его защиту.
Рынки мгновенно отреагировали на эти заявления. Инвесторы начали активно покупать защитные активы, а цены на нефть резко пошли вверх. Стоимость барреля Brent поднялась почти до 83,90 доллара.
Одновременно усилились опасения, что крупнейшие мировые центробанки будут вынуждены дольше сохранять высокие процентные ставки или даже вновь повысить их, чтобы не допустить ускорения инфляции. Для валют развивающихся стран, к которым относится и тенге, подобный сценарий традиционно становится негативным фактором.
«Отношение к риску негативное».
Именно изменение глобальных настроений стало ключевой причиной снижения курса казахстанской валюты.
Почему ситуация для тенге не выглядит критичной.
Несмотря на давление со стороны мировых рынков, аналитики отмечают, что у тенге сохраняются внутренние факторы поддержки.
Высокие нефтяные цены способны положительно сказаться на поступлении валютной выручки в страну, а внутренние механизмы валютного рынка могут частично компенсировать влияние внешних событий. Именно поэтому эксперты не ожидают бесконтрольного ослабления национальной валюты даже при сохраняющейся геополитической неопределенности.
Каким может быть курс во вторник.
По оценкам аналитиков, во вторник иностранные валюты могут торговаться в следующих диапазонах:
доллар США — 470−485 тенге; евро — 535−550 тенге; российский рубль — 6,15−6,30 тенге; китайский юань — 69−71 тенге.
Пока главным фактором для валютного рынка остаются новости с Ближнего Востока. Любые новые заявления, связанные с ситуацией вокруг Ормузского пролива, способны повлиять как на стоимость нефти, так и на курс тенге уже в ближайшие дни.