На колесах и в бетоне. Почему волжане откладывают покупку мебели ради авто и ремонта

«Средний возраст легкового автомобиля в ПФО сегодня составляет 16−17 лет, а доля машин старше 10 лет в Ульяновской и Кировской областях и вовсе приближается к 75−80 процентам. Для местных домохозяйств покупка машины — это вынужденная замена, прыжок в последний вагон. Ремонт старого авто дорожает быстрее, чем растут доходы, а его простой в Поволжье равен потере мобильности и заработка. К тому же в Ульяновской области треть населения живет в селах, где машина — не статус, а базовая жизненная инфраструктура», — объясняет к.э.н., доцент Финансового университета при Правительстве РФ Татьяна Алексашина.