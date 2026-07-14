На колесах и в бетоне. Почему волжане откладывают покупку мебели ради авто и ремонта

Волжане сегодня осаждают автосалоны и базы стройматериалов, но обходят стороной мебельные центры и магазины бытовой техники. Это, по сути, отражает логику выживания, покупки «на эмоциях» уступают место жестко прагматичному подходу.
По просьбе «РГ» аналитики и представители регионального бизнеса объяснили этот феномен, используя данные официальной статистики.
Всплеск спроса на авторынке Поволжья на первый взгляд кажется аномалией: на фоне жесткой монетарной политики логичнее было бы ожидать его охлаждения. Однако в первом квартале 2026 года продажи новых машин в ПФО подскочили на 16,8 процента. Секрет кроется в критической точке кипения, которую прошел местный автопарк.
«Средний возраст легкового автомобиля в ПФО сегодня составляет 16−17 лет, а доля машин старше 10 лет в Ульяновской и Кировской областях и вовсе приближается к 75−80 процентам. Для местных домохозяйств покупка машины — это вынужденная замена, прыжок в последний вагон. Ремонт старого авто дорожает быстрее, чем растут доходы, а его простой в Поволжье равен потере мобильности и заработка. К тому же в Ульяновской области треть населения живет в селах, где машина — не статус, а базовая жизненная инфраструктура», — объясняет к.э.н., доцент Финансового университета при Правительстве РФ Татьяна Алексашина.
Дополнительным стимулом для оживления авторынка стали программы льготного автокредитования и расширение пула китайских и отечественных брендов. Потребитель понимает, что завтра из-за удорожания логистики ценник перепишут в сторону увеличения, а приобретя товар в срочном порядке, можно зафиксировать долг в сегодняшних ценах. Благо, средняя цена автомобиля в округе (3,1 млн рублей) пока остается на 15 процентов ниже общероссийской.
Похожие процессы — на рынке строительных материалов. Поволжье традиционно держит марку одного из лидеров страны по объемам индивидуального жилищного строительства (ИЖС). За первые пять месяцев 2026 года здесь ввели почти 6,5 млн кв. метров жилья — это без малого пятая часть (18,6 процента) от всего объема в стране.
Здесь логика покупателя железобетонна: заморозить стройку на этапе отделки или возведения кровли — значит потерять все, что было вложено в «тучные» 2020−2022 годы. Стройматериалы скупаются «с колес» еще и потому, что ценники растут ударными темпами. Люди буквально спасают сбережения, консервируя их в кирпич, цемент и фасадные системы.
Совсем другая картина разворачивается в сегменте товаров для дома. С одной стороны, региональные производители мебели обеспокоены не на шутку. В Ульяновске — признанной мебельной столице Поволжья — второй год фиксируется спад производства. Фабрики работают по четыре дня в неделю, а в майские праздники некоторые и вовсе закрывались на двухнедельные вынужденные каникулы.
«Ульяновский мебельный кластер исторически заточен под индивидуальные заказы сегментов “средний” и “плюс”. Серийного эконома мы почти не делаем, а покупательная способность в этом секторе просела. Раньше нас спасали совместные проекты с застройщиками — квартиры под ключ с готовыми кухнями. Но заградительная ставка по ипотеке “убила” этот тренд. Вместо потенциальных 250 меблированных квартир в месяц застройщики сейчас заказывают от силы десять», — рассказывает директор филиала компании ТБМ в Ульяновске Максим Згуральский.
Парадокс же заключается в том, что крупные транспортные компании спада не видят. Напротив, рапортуют о росте перевозок. В пресс-службе ГК «Деловые линии» «РГ» сообщили, что объем доставки мебели относительно прошлого года вырос в среднем на 20−30 процентов почти во всех регионах страны, включая ПФО, а спрос на доставку бытовой техники в округе прибавил 16 процентов.
Как увязать пустующие цеха ульяновских фабрик и загруженные фуры логистов? Ответ лежит в плоскости смены потребительской модели. Поволжский покупатель не отказался от мебели напрочь — он ушел из сегмента дорогого «индпошива» на маркетплейсы.
«Снижение активности в традиционной рознице — это не исчезновение спроса, а его миграция на цифровые площадки. Потребитель ищет там стандартные решения экономкласса, сравнивает цены, караулит скидки и пользуется рассрочками. Набирает силу тренд на рационализацию: диваны, холодильники и стиральные машины — это товары с длинным циклом жизни. Всплеск их покупок пришелся на 2023−2024 годы, этот спрос “съеден” на годы вперед, и сейчас люди скорее отремонтируют старую технику, чем купят новую», — уверена гендиректор коммуникационного агентства PR Partner Инна Алексеева.
Текущую ситуацию эксперты называют временем «выборочного спроса». Потребитель четко разделил свою корзину на категорию «НАДО» (машина, чтобы работать; крыша, чтобы не текла) и категорию «ХОЧЕТСЯ» (новый интерьер, обновленный телевизор). Все, что попадает в графу «хочу», безжалостно ставится на паузу до лучших времен.
«Новый холодильник или диван — это маркер уверенности в том, что завтра не будет хуже, чем сегодня. В условиях высокой неопределенности такие траты легко отложить, что люди и делают. Медианный мебельный ценник в стране подскочил на 7 процентов, и рынок тут же отреагировал падением спроса на 14 процентов. Население голосует рублем только за критически насущные нужды», — поясняет основатель финтех-платформы «Скорика» Данил Ильин.
Фото: Инфографика «РГ»/Георгий Субботин.
Что дальше?
Экономисты сходятся во мнении, что во втором полугодии структура спроса в Поволжье принципиально не изменится. Авторынок и сектор стройматериалов продолжат удерживать позиции, подпитываемые инфляционными ожиданиями. А вот мебельному кластеру Поволжья придется пережить масштабную трансформацию. Чтобы выжить и удержаться от банкротств, фабрики уже сейчас экстренно перекраивают продуктовые линейки в сторону класса «эконом+» и пытаются снизить издержки.
Оживления в мебельных цехах эксперты ждут не ранее конца года, когда волна достроенных домов ИЖС потребует финальной меблировки. Но полноценное возвращение поволжского покупателя к модели «обустройство уюта» произойдет лишь тогда, когда Банк России снизит ключевую ставку, сделав потребительские кредиты снова доступными.