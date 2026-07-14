Красноярские энергетики поборются за звание лучших на XVIII межрегиональной спартакиаде «Россети Сибирь»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Команда «Красноярскэнерго» отправилась в столицу Кузбасса. Там 14−16 июля выявят самых спортивных энергетиков. XVIII летняя спартакиада «Россети Сибирь» объединяет 10 регионов Сибири и Дальнего Востока. Спортсмены будут состязаться в многоборье, плавании, баскетболе, пляжном волейболе, перетягивании каната и в шахматах. Всего в соревнованиях примет участие 160 энергетиков.
Сегодня состоялось официальное открытие спартакиады. Почётным гостем церемонии стал Александр Бессмертных — известный российский лыжник родом из Кузбасса, серебряный призёр зимних Олимпийских игр 2014 года в эстафете, трёхкратный серебряный призёр чемпионатов мира.
«Сегодня на этой площадке собрались особенные люди. Потому что спорт закаляет характер, тренирует дисциплину и укрепляет волю к победе. А корпоративные соревнования — это не только спорт, это еще и командный дух, сплоченность и взаимовыручка, которые так необходимы энергетикам в ежедневной жизни, когда, невзирая ни на какие трудности, они в любых условиях и при любой погоде дают людям свет. Желаю вам честной борьбы, спортивного азарта и ярких побед в предстоящих играх!» — поприветствовал спортсменов Александр Бессмертных.
В составе сборной красноярских энергетиков в основном опытные спортсмены, но есть и новички, для которых эти соревнования станут первым серьёзным испытанием.
«Все ребята усердно готовились к спартакиаде и нацелены на высокий результат. “Один за всех — и все за одного!” — под этим девизом мы выходим на площадки и достигаем желаемого результата», — отмечает капитан команды «Красноярскэнерго» Светлана Кожевникова.
Большую летнюю спартакиаду энергетики проводят на протяжении 18 лет. В начале года в каждом филиале «Россети Сибирь», в том числе в «Красноярскэнерго», проводится отборочный региональный этап. Затем победители отправляются на межрегиональную спартакиаду. Спортивные традиции в компании считают очень важными для поддержания командного духа и здоровья сотрудников.
Особенностью спартакиады «Россети Сибирь» являются соревнования по фиджитал-баскетболу 3×3 — это уникальная дисциплина, где участники сначала соревнуются в виртуальном пространстве, затем переходят к реальному состязанию на баскетбольной площадке. Впервые такие соревнования энергетики провели в прошлом году. Азарт и позитивные отзывы участников позволили закрепить новую дисциплину в соревнованиях энергетиков.
16 июля станут известны итоги XVIII спартакиады «Россети Сибирь». В тот же день состоится награждение победителей кубками, грамотами и ценными призами. Сильнейшие спортсмены получат возможность войти в сборную команду Группы «Россети» и Минэнерго России.
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