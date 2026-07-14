Красноярские энергетики поборются за звание лучших на XVIII межрегиональной спартакиаде «Россети Сибирь»

«Сегодня на этой площадке собрались особенные люди. Потому что спорт закаляет характер, тренирует дисциплину и укрепляет волю к победе. А корпоративные соревнования — это не только спорт, это еще и командный дух, сплоченность и взаимовыручка, которые так необходимы энергетикам в ежедневной жизни, когда, невзирая ни на какие трудности, они в любых условиях и при любой погоде дают людям свет. Желаю вам честной борьбы, спортивного азарта и ярких побед в предстоящих играх!» — поприветствовал спортсменов Александр Бессмертных.