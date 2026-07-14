Форум «Горная школа-2026»: семь молодых специалистов предприятий СУЭК-Красноярск и ЕСК СУЭК прошли проверку своих профессиональных и лидерских качеств

В этом году организаторы впервые полностью изменили формат форума. Вместо привычных региональных команд участников намеренно распределили по смешанным группам — так, чтобы рядом оказались люди из разных предприятий и городов страны, которые никогда раньше не работали вместе. Всего за несколько дней им предстояло стать единой командой, решить сложные производственные кейсы и доказать, что общий результат зависит не только от профессиональных знаний, но и от умения слышать друг друга, брать ответственность и поддерживать коллег.