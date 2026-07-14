Форум «Горная школа-2026»: семь молодых специалистов предприятий СУЭК-Красноярск и ЕСК СУЭК прошли проверку своих профессиональных и лидерских качеств

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Профессионалом человека делают знания. А тем, кому доверяют самые сложные задачи, — умение работать с людьми. Именно эти качества проверяли на Всероссийском молодежном научно-практическом форуме «Горная школа-2026», где семь молодых специалистов предприятий СУЭК-Красноярск и ЕСК СУЭК прошли одну из самых серьезных проверок своих профессиональных и лидерских качеств.
В этом году организаторы впервые полностью изменили формат форума. Вместо привычных региональных команд участников намеренно распределили по смешанным группам — так, чтобы рядом оказались люди из разных предприятий и городов страны, которые никогда раньше не работали вместе. Всего за несколько дней им предстояло стать единой командой, решить сложные производственные кейсы и доказать, что общий результат зависит не только от профессиональных знаний, но и от умения слышать друг друга, брать ответственность и поддерживать коллег.
С этим испытанием блестяще справились сразу три команды, в составе которых были представители СУЭК-Красноярск. Победителем форума стала команда «Угольная палитра», в которой выступал главный специалист отдела по закупке услуг АО «СУЭК-Красноярск» Андрей Пичугин. Второе место заняла команда «Алтайские барсы», капитаном которой был инженер по долгосрочному планированию Березовского разреза Даниил Иванцов. Бронзовым призером стала команда «Фантастическая восьмерка», в составе которой выступала главный специалист управления реализации АО «СУЭК-Красноярск» Виктория Астапова.
Всероссийский форум «Горная школа» считается одной из ключевых площадок подготовки кадрового резерва угледобывающей отрасли. Здесь участникам предлагают реальные производственные ситуации, где важно не только найти правильное и эффективное решение, но и услышать друг друга, быстро распределить роли, взять ответственность и привести команду к результату.
«Я был капитаном команды, в которую вошли представители Красноярского края, Кузбасса, Москвы, Ургала и других предприятий. Мы были совершенно незнакомы, но очень быстро нашли общий язык. Нужно было услышать каждого, поддерживать друг друга и принимать решения буквально на ходу. Этот опыт показал, насколько многое зависит от доверия внутри команды», — говорит Даниил Иванцов.
Над решением производственных кейсов команды работали до глубокой ночи. А один из них организаторы выдали всего за два часа до защиты.
«Это был совершенно новый опыт. В нашей команде собрались люди из разных регионов страны, с разным производственным опытом и разным взглядом на решение задач. Именно поэтому обсуждения получались особенно интересными и продуктивными. Мне кажется, мы стали настоящей командой буквально в первый день, и именно это помогло победить», — рассказал Андрей Пичугин.
По словам горного мастера Бородинского разреза Евгения Гурьянова, самым ценным на форуме стало не только решение кейсов, но и возможность пообщаться с руководителями компании и увидеть, какие качества сегодня особенно ценятся в отрасли.
«Самый главный вывод для меня — настоящие результаты невозможны без сильной команды. Именно это понимание я увез с собой с “Горной школы”», — отмечает он.
Участие молодых специалистов СУЭК-Красноярск в «Горной школе» уже стало доброй традицией. Для компании это возможность развивать сотрудников, которым предстоит определять будущее крупнейших предприятий страны, а для самих участников — шанс выйти за пределы привычной работы, обменяться опытом с коллегами со всей страны и проверить себя в условиях, максимально приближенных к реальным вызовам современного производства.