ФАС выдала предупреждения 13 компаниям из-за цен на топливо

Как отмечается в пресс-релизе, Краснодарское УФАС выдало предупреждения шести компаниям, в действиях которых выявлены признаки нарушения антимонопольного законодательства.
В Кировской области предупреждения от ФАС получили трое участников топливного рынка в связи с изменением цен на АЗС. Компании занимают доминирующее положение в нескольких районах области. УФАС отметило, что изменение цен предприятиями может быть экономически необоснованным.
В Удмуртии антимонопольщики вынесли предупреждение компании, которая «занимает коллективное доминирующее положение на мелкооптовом рынке дизельного топлива в республике». С 18 июня по 7 июля фирма изменила цены на дизель, поставляемый аграриям. Компании надлежит принять меры, направленные на снижение цен на дизтопливо и их приведение к экономически обоснованному уровню.
В Саратовской области предупреждения получили два участника рынка, которые на своих АЗС необоснованно повысили цены на бензин АИ-92 и АИ-95. Исполнить выданные предупреждения компании должны до 31 июля.
Нижегородское УФАС выдало предупреждение индивидуальному предпринимателю, реализующему топливо на АЗС.