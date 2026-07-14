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ФАС выдала предупреждения 13 компаниям из-за цен на топливо

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл — РИА Новости Крым. Региональные управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России направили предупреждения 13 предприятиям в Кировской, Удмуртской, Саратовской, Нижегородской областях и Краснодарском крае в связи с необоснованным ростом цен на бензин и дизтопливо. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Источник: РИА "Новости"

Как отмечается в пресс-релизе, Краснодарское УФАС выдало предупреждения шести компаниям, в действиях которых выявлены признаки нарушения антимонопольного законодательства.

В Кировской области предупреждения от ФАС получили трое участников топливного рынка в связи с изменением цен на АЗС. Компании занимают доминирующее положение в нескольких районах области. УФАС отметило, что изменение цен предприятиями может быть экономически необоснованным.

В Удмуртии антимонопольщики вынесли предупреждение компании, которая «занимает коллективное доминирующее положение на мелкооптовом рынке дизельного топлива в республике». С 18 июня по 7 июля фирма изменила цены на дизель, поставляемый аграриям. Компании надлежит принять меры, направленные на снижение цен на дизтопливо и их приведение к экономически обоснованному уровню.

В Саратовской области предупреждения получили два участника рынка, которые на своих АЗС необоснованно повысили цены на бензин АИ-92 и АИ-95. Исполнить выданные предупреждения компании должны до 31 июля.

Нижегородское УФАС выдало предупреждение индивидуальному предпринимателю, реализующему топливо на АЗС.

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