Лукашенко поручил разобраться с разведением красной породы коров

Белорусский лидер во вторник совершает рабочую поездку в Оршанский район Витебской области.
Как напомнил президент, несколько лет назад по инициативе ученых и аграриев из бюджета были выделены средства на закупку в Дании 1,2 тысячи голов красной датской породы коров. В планах было создать на их основе новую породу, полностью адаптированную к белорусским условиям.
«Затем началась эпопея», — подчеркнул глава государства.
Лукашенко констатировал, что работа движется медленно, несмотря на строительство современного научного комплекса.
«Так что же все-таки происходит, особенно здесь, где мы построили современный комплекс для ученых? Где правда? Давайте разбираться», — сказал президент.
Председатель президиума НАН Беларуси Владимир Караник доложил по данному вопросу. Он детально рассказал о племенной работе, которую сегодня ведут ученые, а также нюансах формирования хорошего генетического задела. По его словам, это позволит получить уникальный набор генов, и тогда к 2030 году можно будет говорить именно о выведении белорусской породы.
Белорусский лидер потребовал разработать конкретную программу по выведению данной породы.
Надо найти специалистов, которые бы четко расписали для них задачу. По результату — сколько должно каждый год быть этих коров, комплексы… Целая программа. Чтобы мы посмотрели по результатам и дали оценку.