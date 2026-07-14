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Лукашенко поручил разобраться с разведением красной породы коров

МИНСК, 14 июл — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал представить конкретную программу по разведению в стране красной породы коров, об этом он заявил во время посещения МТК «Устенский» предприятия «Устье» НАН Беларуси, сообщает пресс-служба главы государства.

Источник: Telegram / "Пул Первого"

Белорусский лидер во вторник совершает рабочую поездку в Оршанский район Витебской области.

Как напомнил президент, несколько лет назад по инициативе ученых и аграриев из бюджета были выделены средства на закупку в Дании 1,2 тысячи голов красной датской породы коров. В планах было создать на их основе новую породу, полностью адаптированную к белорусским условиям.

«Затем началась эпопея», — подчеркнул глава государства.

Лукашенко констатировал, что работа движется медленно, несмотря на строительство современного научного комплекса.

«Так что же все-таки происходит, особенно здесь, где мы построили современный комплекс для ученых? Где правда? Давайте разбираться», — сказал президент.

Председатель президиума НАН Беларуси Владимир Караник доложил по данному вопросу. Он детально рассказал о племенной работе, которую сегодня ведут ученые, а также нюансах формирования хорошего генетического задела. По его словам, это позволит получить уникальный набор генов, и тогда к 2030 году можно будет говорить именно о выведении белорусской породы.

Белорусский лидер потребовал разработать конкретную программу по выведению данной породы.

Надо найти специалистов, которые бы четко расписали для них задачу. По результату — сколько должно каждый год быть этих коров, комплексы… Целая программа. Чтобы мы посмотрели по результатам и дали оценку.

сказал Лукашенко
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