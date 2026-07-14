Лукашенко поручил разобраться с разведением красной породы коров

Председатель президиума НАН Беларуси Владимир Караник доложил по данному вопросу. Он детально рассказал о племенной работе, которую сегодня ведут ученые, а также нюансах формирования хорошего генетического задела. По его словам, это позволит получить уникальный набор генов, и тогда к 2030 году можно будет говорить именно о выведении белорусской породы.