В Челябинской области начали перерабатывать многослойную упаковку

Дальнейшая идея заключается в том, чтобы развивать это производство, строить дополнительные мощности по переработке других вторичных продуктов. Чем больше мы будем перерабатывать, тем меньше будем захоранивать. И таким образом мы реально сохраняем природу и возвращаем продукт на повторное применение. Соответствующую задачу поставил президент нашей страны в национальном проекте.