В Челябинской области начали перерабатывать многослойную упаковку

В Челябинске начало работу первое в Урало-Сибирском регионе производство по переработке многослойного комбинированного сырья. Инвестиционный проект реализовала компания «Производственная компания “Центр упаковки”». В России это второй такой завод. Там побывал губернатор Алексей Текслер, передает корреспондент ИА «Первое областное».
«Сегодня реализуется проект экономики замкнутого цикла. Должны появляться производства, которые больше перерабатывают вторичного сырья для того, чтобы меньше отходов захоранивалось на полигонах. И наш регион широко представлен различными технологиями переработки», — отметил глава региона.
Из упаковки получают бумажное волокно и гранулы полиала (смесь пленки и алюминия). Волокно идет на производство яичных лотков, которым с 2021 года занимается «Центр упаковки». Сейчас оба производства объединятся в единый комплекс замкнутого цикла.
Полиал можно пустить на стройматериалы, использовать в строительстве дорог, создании композитов.
«При ЮУРГУ создается Центр компетенций по экономике замкнутого центра. Там изучат эту задачу. Может быть, удастся предложить полиал для других производств», — отметил замгубернатора Александр Козлов.
Многослойная комбинированная упаковка — давняя головная боль переработчиков, до сих пор считалось очень сложным дать ей вторую жизнь. В России ежегодно образуется порядка 240 тысяч тонн такой упаковки, при этом перерабатывается всего 40 тысяч тонн. Запуск нового производства позволит значительно сократить объемы отходов, направляемых на захоронение, и будет способствовать развитию экономики замкнутого цикла.
Мощность предприятия — 900 тонн сырья в месяц. Губернатор обсудил с руководством предприятия возможность его дальнейшего развития.
Губернатор Алексей Текслер напомнил, что Челябинская область — один из лидеров в стране по внедрению экологических технологий в переработке. В России производится большое количество упаковки типа тетрапака и существует потребность в ее утилизации. Без переработки разлагаться она будет сотни лет.
Дальнейшая идея заключается в том, чтобы развивать это производство, строить дополнительные мощности по переработке других вторичных продуктов. Чем больше мы будем перерабатывать, тем меньше будем захоранивать. И таким образом мы реально сохраняем природу и возвращаем продукт на повторное применение. Соответствующую задачу поставил президент нашей страны в национальном проекте.
Работа новых мощностей соответствует целям национального проекта «Экологическое благополучие». Ранее ИА «Первое областное» писало, что макет новой линии компания презентовала на стенде Челябинской области на Международной промышленной выставке «Иннопром‑2026».