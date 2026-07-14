Губернатор Слюсарь привлечёт казаков на АЗС региона из-за очередей

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь на оперативном совещании с заместителями и главами муниципалитетов жёстко оценил обстановку на автозаправках. Он признался, что жители региона буквально выходят из себя, проводя часы в очередях за топливом. «Люди, я прошу прощения, звереют в прямом смысле этого слова», — заявил глава региона.
Слюсарь сообщил, что для наведения порядка и помощи водителям на АЗС скоро начнут дежурить казаки и волонтёры. Кроме того, губернатор потребовал отрегулировать работу камер видеонаблюдения на подъездах к заправкам. Его возмутило, что автомобилисты, стоящие в очереди в неположенном месте, получают штрафы.
«Если людей ещё будут штрафовать за то, что они стоят в очереди на АЗС, отключайте камеры. Ко всем этим тяготам и лишениям… Он ещё отстоял, не получил, приехал домой — и тут ему ещё на телефон штраф приходит. Контрольный в голову», — заявил Слюсарь. Проблема с очередями на заправках остаётся одной из самых острых в регионе.