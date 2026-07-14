Губернатор Слюсарь привлечёт казаков на АЗС региона из-за очередей

«Если людей ещё будут штрафовать за то, что они стоят в очереди на АЗС, отключайте камеры. Ко всем этим тяготам и лишениям… Он ещё отстоял, не получил, приехал домой — и тут ему ещё на телефон штраф приходит. Контрольный в голову», — заявил Слюсарь. Проблема с очередями на заправках остаётся одной из самых острых в регионе.