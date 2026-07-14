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Reuters: ЕС выделит 120 млн евро на укрепление системы ПВО Молдавии

Европейский союз в понедельник пообещал выделить Молдавии 120 млн евро на укрепление ее системы противовоздушной обороны.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Совет сегодня утвердил меры по оказанию помощи в размере 120 млн евро в рамках Европейского фонда мира в поддержку Вооруженных сил Молдавии для усиления противовоздушных возможностей страны.

заявление Совета ЕС

Это крупнейший разовый транш, который Молдавия получит по линии фонда с момента его основания в 2021 году. Средства пойдут на закупку систем ПВО средней дальности, пояснили в Совете ЕС.

В Брюсселе подчеркнули, что Молдавия получит поддержку на фоне «региональной нестабильности, инцидентов с беспилотниками и рисков для воздушного пространства». В ноябре прошлого года Кишинев обвинил Москву в том, что российские беспилотники якобы вторглись в воздушное пространство Молдавии, напоминает Reuters.

В прошлом году ЕС выделил стране 60 млн евро на системы защиты от дронов. На тот момент объем военной помощи ЕС Кишиневу достиг 197 млн евро за четыре года существования фонда. С учетом нового финансирования из средств фонда поддержка достигнет 317 млн евро, уточнил Совет ЕС. По этому показателю Молдавия занимает второе место в Европе, уступая только Украине.

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