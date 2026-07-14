Вице-премьер Башкирии объяснил причины очередей на АЗС

«Мы видим, что люди заправляются впрок — при ограничении в 30 литров человек заправляет 10, 15 или 20 литров, идет возврат чека, соответственно, это затягивает время обслуживания. С сегодняшнего дня “Лукойл” завезла топливо, открылись АЗС. На тех 7 критически важных точках в Уфе и в районах, которые у нас были обозначены, бензин 92-й и 95-й сегодня появился. Сейчас будем регулировать очередность и уменьшать ее. Были небольшие сложности, связанные с беспилотной опасностью, но эти вопросы решаем в рабочем порядке», — сказал Шельдяев.