Вице-премьер Башкирии объяснил причины очередей на АЗС

Вместе с тем дизельного топлива, по информации Шельдяева, практически на всех АЗС компании было достаточно.
«Бензин же они отпускали только по картам для экстренных и коммунальных служб в рамках договоров. Поэтому эти очереди затем перекинулись на “Башнефть”, — отметил вице-премьер.
Другой причиной возникновения «топливных очередей» стал человеческий фактор.
«Мы видим, что люди заправляются впрок — при ограничении в 30 литров человек заправляет 10, 15 или 20 литров, идет возврат чека, соответственно, это затягивает время обслуживания. С сегодняшнего дня “Лукойл” завезла топливо, открылись АЗС. На тех 7 критически важных точках в Уфе и в районах, которые у нас были обозначены, бензин 92-й и 95-й сегодня появился. Сейчас будем регулировать очередность и уменьшать ее. Были небольшие сложности, связанные с беспилотной опасностью, но эти вопросы решаем в рабочем порядке», — сказал Шельдяев.
Как подчеркнул Шельдяев, транспорт всех жизненно важных служб республики обеспечен топливом.
«По всем социальным службам, машинам скорой помощи, спецтехнике по вывозу ТКО
Добавим, ситуацию с топливом в Башкирии сегодня обсудят в прямом эфире БСТ.
Ранее Глава Башкирии Радий Хабиров поручил держать данный вопрос под особым контролем. Напомним, поставки бензина на заправки Башкирии увеличили в 1,5 раза.