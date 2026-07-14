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Вице-премьер Башкирии объяснил причины очередей на АЗС

Увеличившийся с прошлой пятницы поток автомобилистов на заправках Уфы и республики отчасти связан с тем, что «Лукойл» из-за проблем с логистикой приостановил отгрузку бензина на АЗС физическим лицам. Об этом «Башинформу» эксклюзивно рассказал вице-премьер РБ — глава регионального минпрома Александр Шельдяев.

Источник: Башинформ

Вместе с тем дизельного топлива, по информации Шельдяева, практически на всех АЗС компании было достаточно.

«Бензин же они отпускали только по картам для экстренных и коммунальных служб в рамках договоров. Поэтому эти очереди затем перекинулись на “Башнефть”, — отметил вице-премьер.

Другой причиной возникновения «топливных очередей» стал человеческий фактор.

«Мы видим, что люди заправляются впрок — при ограничении в 30 литров человек заправляет 10, 15 или 20 литров, идет возврат чека, соответственно, это затягивает время обслуживания. С сегодняшнего дня “Лукойл” завезла топливо, открылись АЗС. На тех 7 критически важных точках в Уфе и в районах, которые у нас были обозначены, бензин 92-й и 95-й сегодня появился. Сейчас будем регулировать очередность и уменьшать ее. Были небольшие сложности, связанные с беспилотной опасностью, но эти вопросы решаем в рабочем порядке», — сказал Шельдяев.

Как подчеркнул Шельдяев, транспорт всех жизненно важных служб республики обеспечен топливом.

«По всем социальным службам, машинам скорой помощи, спецтехнике по вывозу ТКО и т. д. снабжение топливом идет без нарушений. Бензин для них в приоритете, на всех АЗС в Уфе и районах топливо имеется», — пояснил он.

Добавим, ситуацию с топливом в Башкирии сегодня обсудят в прямом эфире БСТ.

Ранее Глава Башкирии Радий Хабиров поручил держать данный вопрос под особым контролем. Напомним, поставки бензина на заправки Башкирии увеличили в 1,5 раза.

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