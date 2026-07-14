Число самозанятых в Татарстане приблизилось к полумиллиону

В Татарстане зарегистрировано более 485 тыс. самозанятых. По сравнению с началом 2026 года их количество увеличилось на 38,2 тыс. человек, или на 8,6%. Об этом сообщила сегодня на заседании Комитета Госсовета РТ по бюджету, налогам и финансам первый заместитель министра экономики РТ Наталья Кондратова.