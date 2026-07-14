Число самозанятых в Татарстане приблизилось к полумиллиону

«По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост — на 85 тыс. человек, или 20%. По количеству самозанятых Татарстан — один из регионов-лидеров в России», — сказала она.
С начала действия специального налогового режима самозанятыми республики сформировано более 233 млн чеков, получено 346 млрд рублей суммарного дохода. Общая сумма оплаченных налогов составила 13,4 млрд рублей, подчеркнула Кондратова.
По ее словам, основными видами деятельности самозанятых являются строительство, перевозка пассажиров, сфера услуг.
«Для поддержки самозанятых с 2020 по 2024 год им выдано 385 микрозаймов на общую сумму 75 млн рублей. С 2020 года по настоящее время индивидуальным предпринимателям, работающим по специальному налоговому режиму, выдано 94 микрозайма на сумму 98 млн рублей. В 2021 году по программе субсидирования самозанятых единоразовую поддержку получили 305 самозанятых на 49,8 млн рублей», — заявила первый заместитель министра экономики.
Она добавила, что в этом году запущено добровольное страхование, в рамках которого самозанятые получили возможность платить взносы в Социальный фонд России, получать оплаченные больничные.
«В Татарстане самозанятые участвуют в системе добровольного пенсионного страхования. На сегодня зарегистрировано более 11,2 тыс. человек, взносы оплачивают 2,3 тыс. человек. Сумма оплаты — более 72 млн рублей», — отметила Кондратова.
Специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» введен с 1 января 2019 года в Татарстане, Москве, Московской и Калужской областях. С января 2020 года еще 19 регионов России стали участниками этого эксперимента, а с 1 июля он действует по всей стране.
Применять режим могут физлица и индивидуальные предприниматели. Для физлиц налоговая ставка составляет 4%, для индивидуальных предпринимателей — 6%.
«Специальный налоговый режим способствовал легализации многих видов деятельности и создал возможность гражданам легально вести бизнес и получать доход от подработок, обеспечил дополнительные налоговые поступления в бюджет России. Считаем целесообразным по окончанию проведения эксперимента, а он действует 10 лет, оценить его эффективность и внести предложение на федеральный уровень по его дальнейшей настройке и совершенствованию», — заключила первый заместитель министра экономики.