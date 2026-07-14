Почему казахстанцы не чувствуют роста доходов

Экономика растет очень быстрыми темпами. Три последних года темпы роста падали ниже 5%, в 2025 году за полный год 6,5% был достигнут рост. Что касается реальных доходов населения — в номинальном выражении доходы населения растут, но за вычетом инфляции, действительно, статистика по итогам года вышла отрицательная. Чуть более чем 2% составило падение роста реальных доходов. Недавно вышла статистика по итогам 6 месяцев, где доходы населения в реальном выражении стали положительными — там небольшой рост зафиксирован — 0,1%. Рост номинальных доходов превысил 11%