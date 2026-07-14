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Почему казахстанцы не чувствуют роста доходов

Вице-министр национальной экономики Арман Касенов 14 июля 2026 года на брифинге в правительстве прокомментировал взаимосвязь между растущей экономикой и ростом доходов населения, передает корреспондент Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Журналисты уточнили у него, почему казахстанцы не ощущают роста доходов, о которых заявляет государство.

Экономика растет очень быстрыми темпами. Три последних года темпы роста падали ниже 5%, в 2025 году за полный год 6,5% был достигнут рост. Что касается реальных доходов населения — в номинальном выражении доходы населения растут, но за вычетом инфляции, действительно, статистика по итогам года вышла отрицательная. Чуть более чем 2% составило падение роста реальных доходов. Недавно вышла статистика по итогам 6 месяцев, где доходы населения в реальном выражении стали положительными — там небольшой рост зафиксирован — 0,1%. Рост номинальных доходов превысил 11%

сказал Касенов

Он заверил, что рост экономики практически всегда транслируется в рост доходов.

«В отдельные периоды они могут не совпадать, то есть в отдельные периоды рост ВВП может превышать, либо рост доходов населения может превышать ВВП», — добавил Касенов.