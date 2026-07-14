Нижегородское УФАС вынесло предупреждение из-за роста цен на бензин

Нижегородское УФАС выдало предупреждение индивидуальному предпринимателю, который реализует топливо на автозаправках под брендами ESCO и «Газпромнефти». Поводом стали результаты мониторинга, показавшего изменение цен на бензин марок АИ-92 и АИ-95. По мнению ведомства, в действиях хозяйствующего субъекта могут содержаться признаки нарушения закона о защите конкуренции, сообщили в пресс-службе УФАС.