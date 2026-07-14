Нечего и начинать? 40% россиян даже не мечтают о богатстве

Отметим, что под порогом богатства понимается ежемесячный доход в размере 393 330 ₽ в месяц на человека. Исходя из этого, лишь 4% опрошенных россиян ответили аналитикам утвердительно — они уже достигли богатства, еще 21% верят, что смогут этого добиться соизмеримых доходов в будущем. Тех, кто не верит в свои возможности — 30%, а тех, кто и не помышляет о богатстве, — 40%.